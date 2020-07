VIDEO. Incident la metrou. Un barbat a fost incatusat si amendat pentru ca nu purta corect masca

Aproape 170 de amenzi, saptamana trecuta

In imagini se vede cum jandarmii incearca sa il imobilizeze pe tanarul care avea masca de protectie sub nas, iar acesta se zbate, tipa si incearca sa opuna rezistenta.Acesta a fost scos din metrou si incatusat. In tot acest timp, mai multi calatori le-au reprosat jandarmilor ca nu au actionat corect.Purtatoarea de cuvant al Brigazii speciale a Jandarmeriei, Aktug Nebahat, a transmis pentru Digi 24 ca ca politistii si jandarmii care patrulau la metrou l-au vazut pe barbatul care nu purta corespunzator masca de protectie si ca, atunci cand i-au cerut sa poarte corect masca, barbatul a devenit recalcitrant, a fugit pe scarile care duc spre metrou si a urcat in trenul care mergea spre statia Tineretului."S-a procedat la urmarirea celui in cauza, iar in momentul imobilizarii, acesta a opus rezistenta, devenind recalcitrant cu fortele de ordine, astfel incat a fost incatusat si condus la politia metroului", a spus purtatoarea de cuvant.Saptamana trecuta, politistii de la Transporturi din cadrul DCPMBsi jandarmi au facut mai multe controale pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile Legii nr 55/2020, masurile de protectie impotriva infectarii cu virusul COVID-19, in statiile si garniturile de metrou.Au fost constatate si aplicate 169 sanctiuni contraventionale, in valoare de 30.360 lei.Din totalul de sanctiuni aplicate, 120 au fost aplicate pentru incalcari ale prevederilor Legii nr. 55/2020, 33 pentru abateri de la normele de convietuire sociala (Legea nr. 61/1991), iar 49 pentru alte abateri conform Legii nr. 150/2005 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor privind calatoria cu metroul, Legii nr. 33/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor si OUG 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.Potrivit Politiei Capitalei, aceste actiuni vor continua, pentru siguranta cetatenilor si pentru mentinerea unui climat de liniste publica.