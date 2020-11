VIDEO Interventie a jandarmilor la Bucuresti, viralizata la nivel mondial drept violenta a fortelor de ordine din Paris. Jurnalistii AFP dezmint comentariile eronate

Comentariile la videoclip arata ca victimele agresiunilor ar fi fost pasageri ai metroului din Paris care nu purtau masti de protectie. AFP Factual a dezmintit comentariile eronate."In Paris, asa ii evacueaza din metrou pe cei care nu poarta masti", se arata intr-o descriere atasata videoclipului de pe Facebook . Imaginile au circulat si in alte limbi, precum sarba si engleza, pe Twitter si in diverse publicatii de stiri, incepand cu ziua de 30 octombrie.Intr-o prima analiza a videoclipului, s-a constatat ca politistii nu vorbeau franceza. In plus, nu au fost identificate marcaje in limba engleza la gara , iar culorile trenului cu corespund culorilor RATP, compania de transport public din Paris.Jurnalistii AFP din biroul din Bucuresti au verificat sunetul videoclipului si au confirmat ca politistii comunica in limba romana, strigand ordine de genul "Opriti!", "Iesiti afara!", "Hai, hai!", "Jos!", "Culcat!" si "Pune-le catuse!".Conform descrierii evenimentului de catre politisti, "unii fani au incercat sa lupte impotriva altora", iar agentii au incercat sa opreasca un grup de la Steaua care "calatorea cu metroul catre statia Stefan cel Mare, unde doreau sa se regrupeze (cu alti fani), sa mearga pe stadion si sa provoace incidente ". "Au fost gazati oamenii in metrou! E un abuz, nu ne-am batut cu dinamovistii!" Acuzatii incredibile dupa incidentele de la Dinamo-Steaua pe www.sport.ro