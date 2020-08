VIDEO Invataturile veteranului interlop Pian senior catre fiul sau, Emi Pian: "Profesionarea" pumnului, ciomagul si cutitul

Ba tata, da' tu cunosti vreun spardoi care sa te sfiasca, asa?



Mie nu mi-a fost frica de nimeni in lume si-am fost de unul singur! Sa moara copiii mei daca-am vreo gasca sau ceva...



Si pe ce te-ai bazat cel mai mult?



Pe pumnul meu.



Care?



Stanga mea.



Manca-ti-as p..a ta... Si, in afara de pumn?



In cazu' eventual in care nu se putea, dac-apucam un ciomag in mana se termina cu legea. Sa moara copiii mei d-am cazut din pumn in viata vietilor mele!

Executia lui Emi Pian

"Imi pare rau ca am imbatranit si nu mai pot, dar am copiii mei. Sint si finuti, si smardoi", isi incepe Pian senior prelegerea.Aflam, din amintirile "smardoiului" de odinioara, ca a facut puscarie atat la Rahova, cat si la Jilava sau raposata dar nu mai putin faimoasa inchisoare Vacaresti. Ba chiar si "la minori"."Am avut foarte multe batai si eu n-am luat niciodata bataie unu la unu, de cand m-am nascut, pentru ca eu mi-am profesionat (sic!) pumnu' meu. In momentul cand nu mai puteam sa mai duc, apucam altceva: apucam un cutit, altceva...", isi aminteste Pian senior.Starnit de Emi Pian, pe numele real Florin Mototolea, dar si de celelalte persoane din incapere, batranul Pian incepe sa depene.Ca si imensa majoritate a amintirilor sale, si aceasta pare sa se fi intamplat la puscarie. Ca si urmatoarea, cu acelasi "Topcanezu", despre care nu stim decat ca este mort."M-am dus peste el in camera, s-a urcat in patul trei. I-a pus capu aicea lu' Vijelie, Topcanezu, si i-a facut o rana atat (arata cu mana o distanta de cativa centimetri buni, n.r.). Si m-am suparat si i-am zis << Ia treci, ma! >> Si, numai pentru ca s-a agatat de mine, i-am rupt mana de-aici. S-a rupt mana lui", a continuat batranul "smardoi".Si-a amintit apoi de Mopsu."Eu eram brigadier si asteptam sa ies afara cu lumea, stateam la geam si eram suparat, ca aveam pedeapsa mare pe degeaba, aveam sase ani jumate, si, cand stateam, a trecut Mopsu, putin beat, asa, si m-a injurat. Asa, pe geam. Aveam pana in 30 de ani. (...) I-am dat un pumn, a cazut, i-am mai dat unu', mai usor, a cazut iar, l-am ridicat si i-am luat nasu de-aici (si arata cu mana un gest de smulgere a nasului, n.r.)", a povestit Pian senior."Si ce-ai facut cu nasu' lui?", il intreaba fiul lui, pana la barbutul fatal seful Duduienilor."I l-am luat si i l-am aruncat jos. (...) Si mi-a dat zece zile de izolare, el n-a dat declaratie ca sa-mi dea mandat , si-a pus nasu' inapoi, i l-a cusut, si-a ramas cu semn pe viata. Mie mi-a parut rau, da' el a cautat-o cu mine, sa arate ca e smecher. Il chema Mopsu' pentru ca avea muschi, da' pentru mine muschii lui era zero", se intarata Pian senior.Discutia se anima pe masura ce pe 'laif'-ul de Facebook intra din ce in ce mai multi fani de-ai interlopilor."Cati insi a sarit pe tine aicea, tata, la penitenciar la Rahova?", il intreaba unul dintre fratii lui Pian junior."Aoleeeeeu, 70 de insi! O camera intreaga!", raspunde batranul."Pai era camera de 70 de insi?", intreaba, contrariat, Emi Pian."Oho! 80!", ii raspunde scurt ca o lovitura de stanga tatal lui."Deci acuma puscaria e distractie, sa-nteleg?", insista fiul."Acuma puscaria este... daca iese o mie de detinuti, 999 e praduitori! Poate unu' nu e...", raspunde, doct, afundandu-se in canapeaua de piele maro, veteranul Pian."Comandantu' nu e!", spune, amuzat, Pian junior, si discutia se termina intr-un hahait general.Fanii de pe Facebook insista sa afle cine facea legea strazii in Romania anilor batranului Pian. Pe orase.Intrebat, de pilda, despre interlopii de pe vremea lui din Craiova, Pian senior eschiveaza, pentru ca nu-si aminteste nume, dar ii evoca la modul general: "Era baieti cuminti, era baieti cititi, era baieti hoti ... era altfel.""Nu era in bransa voastra, cu smardoi, cu rapiri...", intervine abrupt Pian junior."La Bucuresti era smecheria", rememoreaza, nostalgic, tatal.Intre doua pupaturi pe obraz, Emi Pian isi intreaba cu admiratie tatal: "Ce facea lumea ca sa nu intre pe Rahova sau pe Jilava?"."Se taia", ii raspunde, scurt si la obiect, veteranul."Manca-ti-as p..a ta!", este reactia fara perdea a sefului Emi Pian.Pian senior pare sa fi facut puscarie practic toata viata. Isi aminteste totusi de o singura bataie luata, pe cand avea "vreo 14-15 ani" si era "la minori". Cateva fraze mai incolo vine si dezodamantul: s-a razbunat pe cel care i-a dat "o perversa" intr-un meci de box.Iata live-ul facut in 5 aprilie de Florin Mototolea cu tatal sau:Florin Mototolea, zis Emi Pian, lider al clanului interlop Duduianu, a murit in noaptea de luni spre marti, 4 august, in urma unei rafuieli care a avut loc in Sectorul 6 din Bucuresti.Potrivit primelor informatii, scandalul a izbucnit in jurul orei 3.00, cand politistii au fost alertati cu privire la un conflict care a avut loc intre mai multe persoane in Sectorul 6.Mai multi interlopi sunt audiati, marti, de politie si procurori, dupa ce unul dintre cei mai temuti sefi ai clanului Duduianu a fost executat pe o strada din cartierul Bucurestean Giulesti.Surse apropiate anchetei spun ca atacatorul ar fi un membru al clanului Rinu, Ciprian Napy, iar scandalul ar fi pornit de la un imprumut acordat unui jucator de barbut. A pornit un scandal monstru, apoi Emi Pian a fost injunghiat de rivalul sau.