VIDEO. Klaus Iohannis la Bruxelles: Nu s-a ajuns la un acord privind planul de relansare. Pentru Romania, lucrurile sunt rezonabile

In ceea ce priveste Romania, Iohannis a apreciat ca lucrurile s-au negociat bine pana in acest moment, dar a atras atentia ca, pana nu se negociaza tot, nimic nu este, de fapt, negociat. Presedintele s-a declarat "moderat optimist" in legatura cu viitorul negocierilor si a subliniat ca toate statele doresc incheierea unui acord."Iata ca, dupa doua zile si doua nopti de negocieri, din pacate inca nu s-a putut ajunge la un acord pe viitorul exercitiu financiar si pe fondurile de revigorare, relansare economica. Vestea buna din toata negocierea, dupa parerea mea, este ca toata lumea isi doreste sa ajungem la un acord. Dar de acolo pana la acordul propriu-zis se pare ca mai este mult de negociat. Sunt teme foarte complicate, ca sa se inteleaga de ce nu s-a ajuns inca la un acord", a afirmat presedintele Klaus Iohannis, duminica, intr-o declaratie de presa sustinuta la Bruxelles.Seful statului a explicat ca nu se discuta doar despre sume, ci si despre proportia intre granturi, adica fonduri practic nerambursabile, si imprumuturi pentru fiecare tara si suma totala.De asemenea, presedintele a precizat ca se discuta despre conditiile de acordare a acestor sume."Unii doresc o abordare mai lejera, mai bazata pe abordari nationale, altii isi doresc un control foarte strict din partea Consiliului sau din partea Comisiei, deci problemele sunt complicate. Pe de alta parte, pentru acordarea acestor fonduri, foarte multe state membre solicita o legatura stransa cu verificarea statului de drept, care iarasi este o tema care a dus la multe discutii. Ca si o nota, pentru Romania statul de drept nu este o problema si nu ne opunem unei legaturi, fiindca, din fericire, in Romania tema statului de drept a fost rezolvata in sens pozitiv prin referendumul de anul trecut si prin schimbarile politice care s-au facut, deci, iata, la acest capitol stam bine", a explicat preseedintele.Acesta a reiterat ca pentru el si echipa cu care participa prioritatile au ramas aceleasi."Avem absoluta nevoie de fonduri consistente, substantiale. Avem nevoie de bani pe coeziune, pentru multele proiecte de autostrazi, cai ferate, spitale , scoli, si asa mai departe. Avem nevoie de fondurile pentru agricultura. Fara ele este aproape imposibil de imaginat cum ar arata agricultura in Romania. Dar, evident, avem nevoie de fonduri substantiale pentru revigorare economica si, in afara de asta, pentru mine si pentru noi in general o flexibilitate rezonabila intre fonduri si felul in care se gestioneaza fondurile este vitala. Pana in momentul acesta, lucrurile pentru Romania s-au negociat, s-au miscat intr-un mod rezonabil, dar aici, la negocieri, pana cand nu s-a negociat tot, practic nu s-a negociat nimic. Sunt moderat optimist, avem inca o sansa si cred ca astazi este ziua decisiva, cand ne vom da seama daca putem acum, in aceasta sesiune, sa ajungem la un acord sau daca trebuie sa revenim peste cateva saptamani pentru a relua aceste intelegeri", a mai precizat presedintele.Acesta a apreciat ca este important faptul ca toata lumea isi doreste acest acord."Toata lumea isi doreste si a inteles ca este nevoie de legatura intre bugetul multianual si fondul de relansare economica. Deci, continuam cu a treia zi si cu siguranta si cu a treia noapte de negocieri", a incheiat seful statului.Presedintele Klaus Iohannis participa la reuniunea Consiliului European, la Bruxelles. Programata initial pentru zilele de vineri si sambata, reuniunea a fost prelungita in lipsa unui rezultat al negocierilor.