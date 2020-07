VIDEO "Lectie" de teribilism. Doua adolescente din Vaslui s-au urcat pe portierele masinii aflate in mers

Fetele erau in autoturism alaturi de doi baieti, iar in imagini se observa cum adolescentele rad, se distreaza si bat din palme, totul fiind surprins de un martor din trafic , potrivit Adevarul https://videopress.com/v/U2aD3mjGAventura s-a desfasurat pe tot drumul de la iesirea din municipiul Vaslui, pana in centrul localitatii Gura Bustei.Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului ( IPJ ) Vaslui s-au autosesizat dupa aparitia filmuletului in mediul online."In urma aparitiei in spatiul public a unei videofilmari efectuate pe str. Husului, din municipiul Vaslui, in care sunt prezentate doua persoane care calatoresc pe geamurile unui autoturism inmatriculat in judetul Vaslui, va comunicam faptul ca la nivelul conducerii IPJ Vaslui s-a dispus efectuarea de verificari in vederea identificarii persoanelor participante si clarificarea situatiei de fapt", a precizat Loredana Stavar, responsabil mass-media din cadrul IPJ Vaslui.