VIDEO Locomotiva din 1936, amplasta pe un soclu in fata Garii Buzau pentru a marca 150 de ani de la construirea caii ferate care leaga orasul de Marasesti

Primaria municipiului Buzau a inaugurat, vineri, un monument de for public cu ocazia implinirii a 150 de ani de la construirea primei cai ferate din zona, linie ferata care lega Buzaul de Marasesti. Monumentul este o locomotiva romaneasca de epoca, Malaxa 1936, amplasata pe un soclu in fata garii din oras.Odata cu amenajarea rondului din fata Garii Buzau si a amplasarii locomotivei, in imediata vecinatate a mai fost inaugurat un monument care certifica faptul ca municipiul Buzau este cel mai mare oras situat la jumatatea distantei dintre Polul Nord si Ecuator care este traversat, chiar prin acel loc, de catre paralela de 45 de grade."Buzaul este unul din putinele orase care se afla de 150 de ani in elita tarii din acest punct de vedere. Astazi, din pacate, calea ferata din Romania este mult ramasa in urma fata de standardele europene si de nevoile tarii ca si infrastructura rutiera. Va dati seama ce impact urias ar fi avut o cale ferata moderna si o autostrada asupra Buzaului ca nod important de cale ferata si nod rutier", a declarat presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu , prezent la evenimentul de la Buzau.Ideea amplasarii locomotivei in fata Garii Buzau i-a apartinut primarului Constantin Toma, care a facut demersurile necesare pentru a prelua din patrimoniul CFR locomotiva romaneasca produsa in 1936."Un moment al istoriei municipiului Buzau. Anul trecut domnul inginer Stefan Mihai, varul meu care m-a determinat sa ma fac inginer si care a murit intre timp mi-a spus ca anul acesta se implinesc 150 de ani de la prima cale ferata din Buzau si ca ar trebui facut ceva. Pe la sfarsitul lui iulie m-a chemat urgent la gara si adusese aceasta locomotiva pe roti de la Galati chiar aici pe peron. De atunci si pana astazi impreuna cu ceferistii de la Buzau si Galati am lucrat pentru realizarea acestui monument istoric pe care il inauguram astazi", a afirmat Constantin Toma, primarul municipiului Buzau.La evenimentul de vineri au participat cateva sute de buzoieni.