VIDEO Magazin de produse cu concentratie de cannabis din Iasi, perchezitionat de procurori si politisti

In acelasi timp, la Oradea, furnizorul magazinului din Iasi, anchetatorii au gasit o cantitate de cannabis pe care au confiscat-o, scrie Ziarul de Iasi Magazinul din Iasi a fost deschis saptamana trecuta."La data de 16 octombrie 2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi au efectuat un numar de trei perchezitii , pe raza municipiilor Iasi si Oradea, la sediile a doua societati comerciale, intr-o cauza in care se efectueaza cercetari pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc. In cauza s-a retinut faptul ca cele doua societati comercializau produse din cannabis, pe care le promovau ca avand o concentratie redusa de Tetrahidrocanabinol (THC)", au transmis reprezentantii DIICOT Produsele comercializate de magazinul din Iasi au fost ridicate in urma perchezitiilor pentru a fi analizate."In urma perchezitiilor efectuate au fost ridicate produse dintre cele oferite spre vanzare ce urmeaza a fi analizate pentru a se stabili daca acestea contin substante aflate sub control national. Actiunea a fost efectuata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Oradea, al lucratorilor de politie din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si al jandarmilor din cadrul IJJ Iasi", au precizat reprezentantii DIICOT Iasi, potrivit sursei anterior citate.