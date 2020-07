VIDEO Mai multe cartiere din Bucuresti, inundate dupa o ploaie torentiala. Nivelul apei a atins peste jumatate de metru pe strazi si bulevarde

Video: Bulevardul Timisoara/ Facebook

Nivelul apei a atins peste jumatate de metru pe strazi si bulevarde.Oamenii au fost nevoiti sa-si impinga masinile iar unele mijloace de transport in comun nu au mai putut functiona.Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dupa-amiaza, o avertizare cod galben de furtuna , valabila in Municipiul Bucuresti in aceasta seara. Avertizarea emisa pana la ora 19:30 a fost prelungita de meteorologi pana la ora 21:00.