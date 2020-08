VIDEO Marturiile coplesitoare a doi romani care sufera crunt din cauza COVID-19: Mintea imi spunea "Ridica-te!", dar organismul nu ma ajuta cu nimic

Cei doi povestesc chinurile pe care le produce virusul, atat persoanelor infectate cat si membrilor familiei.Tudor, in varsta de 46 de ani, s-a vindecat de coronavirus si isi povesteste experienta cumplita prin care a trecut."Mi-a fost greu. Am o fetita de 14 ani si am crezut ca n-o mai vad. Cand vezi ca iti plange copilul la telefon: "Tata, cand vii acasa?" si tata nu putea sa vina acasa...ca eram leguma. Fara alte boli, mintea imi spunea: "Ridica-te si fa ceva, du-te!", dar organismul nu ma ajuta cu nimic", marturiseste Tudor.Mai mult, acesta povesteste despre un caz in care un pacient a vorbit cu nevasta lui timp de o jumatate de ora la telefon, a pus mana pe piept si apoi a murit.Florentina, in varsta de 54 de ani, a ramas vaduva dupa ce sotul acesteia a murit de coronavirus."Am chemat salvarea, a vrut sa-si ia rucsacul cu care a fost la Olimpiada de Informatica pentru ca era inspector de informatica, tableta, o carte, o iconita, lucrusoarele lui de care nu se despartea...Pentru prima data l-am vazut tremurand. A luptat foarte mult sa traiasca, merita sa traiasca, pentru ca era un om puternic. Dar imi spunea ca nu-si mai poate controla corpul, ca e din ce in ce mai rau. A urcat in salvare si nu l-am mai vazut", marturiseste Florentina.