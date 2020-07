VIDEO Masina de politie rasturnata in Craiova. Politistul de la volan a vrut sa evite traficul din centrul orasului si a pornit girofarul

Impactul a fost atat de puternic, incat autospeciala s-a rasturnat. Politistul a reusit sa paraseasca masina pana sa ajunga la fata locului echipajul de descarcerare."Autospeciala de politie din cadrul Sectiei 12 Politie Rurala Daneti, care era condusa pe Calea Bucuresti de un barbat de 33 de ani, ar fi patruns in intersectia cu strada Petre Ispirescu, avand in functiune semnalele acustice si luminoase. Autospeciala a fost lovita de un autoturism condus de o femeie de 35 de ani, din Craiova", a declarat Cosmin Gradinaru, purtator de cuvant al IPJ Dolj, potrivit adevarul.ro Politistul a fost ranit usor dar s-a deplasat la spital pentru investigatii medicale."In cauza, cercetarile sunt continuate in vederea lamuririi imprejurarilor producerii accidentului, fiind intocmit dosar penal pentru vatamarea corporala din culpa", a mai declarat reprezentantul IPJ Dolj.Politistul va fi cercetat administrativ si va trebui sa explice superiorilor de ce a pornit semnalele acustice si luminoase.Cu o zi inainte un alt politist angajat la Sectia Rurala Melinest a intrat cu masina in cladirea Directiei pentru Protectia Copilului, din centrul Craiovei, imediat dupa plecarea de la sediul Inspectoratului de Politie Dolj.Citeste si: