VIDEO Ministrul Ciuca: Munca serioasa a personalului MApN justifica increderea pe care romanii o au in Armata

El a participat, duminica, la ceremonia desfasurata cu ocazia Zilei Armatei Romane la Mormantul Ostasului Necunoscut din Parcul Carol I."Munca serioasa a fiecaruia dintre femeile si barbatii care alcatuiesc personalul Ministerului Apararii Nationale, loialitatea fata de tara si valorile nationale dovedite de fiecare in parte, curajul asumarii misiunilor si indatoririlor, chiar in conditii dificile, toate acestea explica si justifica pe deplin increderea pe care romanii o au in Armata Romaniei.Astazi, conditiile deosebite cauzate de pandemia COVID-19 nu ne pot impiedica sa sarbatorim Ziua Armatei Romaniei, sa ne aratam pretuirea pentru personalul Armatei Romane, militari si civili deopotriva. Astazi este doar una dintre ocaziile in care le recunoastem si le apreciem activitatea neobosita in slujba tarii si a cetateanului.In acelasi timp, nu trebuie sa uitam ca 25 octombrie este si un simbol al sacrificiului romanilor pentru apararea fiintei nationale in cele mai grele momente ale istoriei, pentru independenta si integritatea tarii noastre", a spus Ciuca.