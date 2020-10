VIDEO Ministrul de Externe: Romania sustine suplimentarea sanctiunilor contra regimului din Belarus

''Referitor la Belarus, salutam recenta intrare in vigoare a sanctiunilor, care este sprijinita foarte mult, dar acest lucru nu este suficient. Vedem o intensificare a reprimarii din partea regimului contra protestatarilor, inclusiv in timpul acestui weekend. Nu vedem nici cea mai mica intentie a regimului de a initia un dialog cu opozitia. Dialogul in interiorul unei celule de inchisoare , asa cum s-a intamplat in urma cu doua zile la Minsk, nu este un dialog adecvat cu opozitia. Asadar, sustinem mai multe sanctiuni, ne alaturam unui grup de tari care solicita mai multe persoane pe lista (celor supusi sanctiunilor, n.red.), printre care domnul Lukasenko. Romania a cerut deja, la finalul lunii august, includerea domnului Lukasenko pe lista persoanelor sanctionate si, daca situatia se inrautateste si mai mult, trebuie sa luam in considerare mai multe sanctiuni, poate sanctiuni economice indreptate impotriva resurselor domnului Lukasenko'', a spus seful diplomatiei romane, potrivit declaratiei postate pe site-ul audiovisual.ec.europa.eu.Aurescu a amintit ca, in semn de solidaritate (cu Polonia si Lituania, n.red.), Romania a decis vineri sa-si recheme pentru consultari ambasadorul de la Minsk, Viorel Mosanu, decizie care intra in vigoare luni, 12 octombrie.In urma cu zece zile, Belarusul si-a rechemat ambasadorii de la Vilnius si Varsovia, in urma sanctiunilor europene contra functionarilor belarusi acuzati de fraude electorale si incalcari ale drepturilor omului. In plus, Minskul le-a cerut Lituaniei si Poloniei sa-si reduca numarul diplomatilor aflati la post in Belarus.Autoritatile belaruse acuza Lituania si Polonia ca sprijina manifestatiile care zguduie Belarusul dupa alegerile prezidentiale din 9 august, scrutin contestat de opozitie si pe care Aleksandr Lukasenko - aflat la putere de 26 de ani - sustine ca l-a castigat.