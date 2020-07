VIDEO NASA a lansat joi catre Marte roverul Perseverance. Misiunea acestuia este sa caute urme de viata pe Planeta Rosie

Vremea a fost buna in Florida pentru lansarea noului rover care cantareste o tona. El a fost lansat impreuna cu o racheta Atlas de la Cape Canaveral Air Force Station, potrivit BBC.Aceasta este a treia misiune lansata spre Marte luna aceasta, dupa cea a Emiratelor Arabe Unite si cea a Chinei.Lansarea a avut loc la ora locala 07:50, iar cu cateva minute inainte a avut loc si un cutremur in Florida, care nu a afectat operatiunea.Cursa catre Marte va dura 7 luni. Cand va ajunge, Perseverance - care detine, intre altele, 23 de camere, doua microfoane si o sonda de forare - va incerca sa amartizeze in craterul Jezero, care are un diametru de 40 de kilometri si este aflat in apropierea ecuatorului.Oamenii de stiinta spun ca exista o mare sansa ca in rocile care s-au format in acest mediu sa poata fi gasite dovezi de activitate microbiana trecuta, in cazul in care a existat pe aceasta planeta.Perseverance va petrece cel putin un an martian (aproximativ doi ani pamanteni) pe planeta anchetand posibilitatea.Spre deosebire de cele patru rovere anterioare pe care NASA le-a trimis spre Marte, noua masinarie este echipata pentru a detecta imediat viata - fie actuala, fie in forma fosilizata.Orice dovada va fi intampinata, de unii, cu scepticism, din acest motiv cercetatorii vor sa aduca pe Pamant tot ceea ce gaseste roverul, pentru a putea face analize aprofundate.Perseverance va stoca cele mai interesante roci in mici tuburi. Mai multe misiuni vor fi lansate in acest deceniu pentru a incerca sa recupereze aceste probe. Reteaua de misiuni "Mars Sample Return" va fi lansata in 2026 in colaborare cu Agentia Spatiala Europeana.Odata cu Perseverance va fi lansat si Ingenuity, un elicopter cu ajutorul caruia NASA vrea sa demonstreze ca se poate zbura in aerul rarefiat. Elicopterul este foarte usor, are greutatea de 1,8 kilograme.Cel mai recent, in 2012, NASA a trimis roverul Curiosity pe Marte, insa agentia nu a aflat nici atunci daca a existat vreodata viata pe planeta.