VIDEO O autostrada recent inaugurata in Romania trece chiar prin mijlocul unei gropi de gunoi

Potrivit Hotnews , o bretea din zona nodului rutier Alba Iulia Sud trece exact prin mijlocul unei gropi de gunoi care nu a fost eliberata.Intr-o filmare realizata cu drona se vad inaltate mormane de gunoaie vechi.Presa locala noteaza ca groapa de gunoi de la Partos a functionat in perioada comunista, iar in 2019 a blocat pentru multa vreme constructia la autostrada in acel punct.O perioada, lucrarile la aceasta zona au fost blocate intrucat constructorul nu si-a asumat ridicarea sau inlaturarea gunoiului fara a avea avize de la autoritatile de mediu. Intr-un final, CNAIR, prind DRDP Cluj si-a asumat degajarea mormanelor de gunoaie, lucru care s-a si intamplat, doar ca la acea vreme reprezentantii companiei promiteau ca vor ecologiza zona, informeaza albaiuliainfo.ro. Desi traficul auto a fost deschis inca din luna decembrie, restul gropii de gunoi nu a fost inca ecologizat. Autoritatile locale au solicitat ecologizarea intregii zone, intr-o adresa catre CNAIR."Terenul respectiv nu este al municipalitatii, dar problema gunoiului de pe breteaua nodului rutier Alba Iulia Sud este reala si ne preocupa. In acest sens o sa solicitam CNAIR sa procedeze, dupa caz, la ecologizarea zonei sau la inierbarea acesteia. E inacceptabil sa se mentina o astfel de stare de fapt la intrarea in Alba Iulia", a declarat viceprimarul Municipiului Alba Iulia, Emil Popescu, pentru sursa citata.