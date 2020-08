VIDEO O femeie de 80 de ani care vindea flori pe strada, umilita si agresata de un tanar nervos ca si-a scapat baxul de bere din mana: "Scorpie ce esti, din cauza ta!"

Intamplarea s-a petrecut luni, 17 august si a fost relatata pe Facebook de o internauta."M-am apropiat de grupul ce statea la o coada impresionanta in strada si am stat cuminte la rand. Intre timp cu ochi vigilenti scrutam apropierile. Alaturat, o batrana trecuta de 80 de ani vindea flori. Primul meu gand a fost: doamne, ce nevoi o imping sa stea la ora asta in strada?I-am privit florile: galetile ii erau pline, semn ca nu a fost o zi norocoasa. Mii de intrebari m-au inundat: ce pensie o fi avand? Cu ce va merge acasa? Ce face daca florile ei de gradina se usca pana a doua zi? .... deodata un mare BLUFFF ma trezeste din meditatie: un nenorocit de om de vreo 30 ani scapa un bax cu bere in fata batranei.Il aud suierand draconic printre dinti: SCORPIE CE ESTI, DIN CAUZA TA AM SCAPAT BEREA! Lumea sta, asista, priveste tace. Isi ia alt bax, cu bere, se duce in fata batranei, calca cioburile in picioare. Batrana se ia de cap. Lumea priveste si tace.Nebunul beat isi face numarul pana la capat: smulge din galeata batranei un buchet cu dalii albe si urla: astea is pentru ca am spart berea din cauza scorpiei. Lumea priveste si tace.Nu si batrana, care s-a ridicat de pe scaun si cu picioarele indoite de arttrita il apuca de haina si striga disperata: da-mi florile-napoi! Oameni buni, mi-a luat florile! Lumea privea inmarmurita la curajul femeii.Un domn a strigat: lasati-l doamna, va platesc eu florile! Dar batrana nu voia bani nemunciti. Deodata un tanar, il apuca pe betivul asteptat de o duba de alti betivi probabil de maneca si pe un ton autoritar ii spune: da florile femeii inapoi! Ca la un semnal au sarit toti tinerii pe el.Nu le-a fost frica de cei din duba din imagine. L-au pus sa curete cioburile, sa plateasca florile facute praf si nu i-au dat voie sa plece pana nu l-au predat politiei. Desi eram parcata neregulamentar, va marturisesc ca a fost prima data cand m-am bucurat cand am vazut masina politiei ca vine!In semn de solidaritate cu batrana, tinerii au inceput sa ii cumpere florile (precum cel din imagine). Batrana mi-a dat o lectie de curaj! Si inca ceva: asta seara am vazut ca baietii tatuati sunt de fapt baieti buni!", se arata in postarea publicata de femeie, confrom actualmm.ro