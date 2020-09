VIDEO O companie germana testeaza un vehicul de lupta Lynx KF41 intr-un poligon din Ungaria. Gigantul din industria europeana de aparare si statul ungar coopereaza pentru constructia unei fabrici de productie

Dupa cum a mentionat compania, a fost o etapa importanta pentru cei care lucreaza la proiectul LYNX, deoarece le-a oferit posibilitatea sa vada vehiculul de infanterie pentru prima data efectuand un test in timpul unui exercitiu militar al NATO, potrivit Defense Romania Reprezentantii companiei au declarat ca militarii prezenti la exercitiul NATO Brave Warrior din Ungaria s-au aratat impresionati de vehicul de lupta blindat Lynx KF41.In cadrul unui program de modernizare al Armatei ungare, in valoare de 2 miliarde de euro, Ungaria va livra 218 de vehicule de lupta Lynx KF41 catre fortele sale terestre. Cele mai multe dintre aceste vehicule de lupta, 172, vor fi produse in Ungaria. Primele 46 vehicule Lynx vor fi fabricate in Germania. Acordul implica, de asemenea, instruirea specialistilor maghiari care vor lucra in uzina din Ungaria.In cadrul cooperarii dintre gigantul din industria europeana de aparare Rheinmetall si statul ungar, partile vor infiinta un joint venture si o fabrica de productie pentru productia de vehicule de lupta pentru infanterie Lynx de ultima generatie in Ungaria.