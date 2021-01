VIDEO O echipa de salvamontisti a plecat in cautarea a trei tineri care ar fi incercat sa urce pe Vf. Moldoveanu fara echipament adecvat

Salvamontistii nu i-au gasit insa pentru a-i convinge sa renunte, constatand ca la un moment dat tinerii ar fi intors masina, drumul pe Valea Rea fiind greu de parcurs "In urma apelului disperat al unui parinte, venit prin Dispeceratul National Salvamont , Salvamont Arges a actionat noaptea trecuta cu o echipa de prim raspuns, pe Valea Rea spre Stana lui Burnei pentru a verifica daca trei tineri cu varste intre 24 si 27 ani sunt in zona si ca nu au probleme.Cei trei au plecat de dimineata din Bucuresti, urmeaza sa innopteze la Stana lui Burnei si apoi sa porneasca spre Vf. Moldoveanu. Ingrijorarea parintelui este ca cei trei tineri nu au echipament adecvat pentru o astfel de ascensiune, in conditii de iarna. Nu ne intrebati de ce intentioneaza sa urce Moldoveanu nepregatiti...", arata reprezentantii Salvamont , sambata, intr-o postare pe Facebook Salvamontistii au pornit in cautarea tinerilor pentru a-i determina sa renunte la drumetie, insa au constatat ca acestia ar fi intors masina la un moment dat."Am decis sa trimitem echipa de prim raspuns care sa incerce sa ii determine pe cei trei sa renunte la aceasta drumetie, sa evitam astfel o posibila tragedie. A fost in asteptare si echipa de sprijin formata din sase salvatori montani gata sa intervina daca situatia din teren pe care ar fi transmis-o echipa de prim raspuns, ar fi impus acest lucru. Se pare ca cei trei au intors autoturismul la vreo 20 km de fundul vaii, din cauza conditiilor pe care le prezinta drumul. Atragem atentia ca drumul pe Valea Rea va fi complet impracticabil pana la sfarsitul iernii, pentru ca sunt cateva culoare pe care vin succesiv avalanse si fac imposibila trecerea", spun reprezentantii Salvamont.