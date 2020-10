VIDEO O educatoare loveste un copil pe motiv ca refuza sa taie fructe pe farfurie

Contactata de Edupedu.ro , Steluta Iuliana Mitrea, inspector scolar general in Ialomita, a declarat ca "incepand de astazi, doamna educatoare are contractul individual de munca incetat. Am fost acolo la prima ora, la ora 7:00 s-a intrunit Consiliul de Administratie, de astazi am gasit pe altcineva pana cand se va identifica un alt cadru didactic care sa vina la copii. De astazi, nu mai este in invatamant".