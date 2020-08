VIDEO UPDATE: Tanara de 24 de ani care a cazut de la etajul 11 al Palatului Administrativ din Satu Mare a murit

Femeia a decedat in urma traumatismelor grave pe care le-a suferit dupa ce a cazut de la inaltime. Aceasta a fost supusa manevrelor de resuscitare, insa nu a raspuns acestora, fiind declarat decesul. Politia din Satu Mare a deschis o ancheta in acest caz, potrivit Agerpres.Potrivit informatiilor adunate de presa locala, ar fi vorba despre o tanara de 24 de ani, care este fiica unei functionare publice angajate la Palatul Administrativ din Satu Mare. Starea tinerei este foarte grava, a fost transferata de urgenta la spital, unde este resuscitata de medici.Nu este elucidat in acest moment daca tanara s-a aruncat de la balcon sau a cazut accidental."La fata locului s-a deplasat o echipa operativa care face verificari cu privire la imprejurarile in care s-a produs evenimentul", transmite IPJ Satu Mare, potrivit portalsm.ro Femeia a fost preluata de echipajul SMURD si a suferit rani grave.