VIDEO O femeie abordata de politisti in tren pentru lipsa mastii a acuzat membrii guvernului de satanism: "Eu nu pot sa vorbesc cu botnita, domnu' meu"

Femeia sustine in live-ul de pe Facebook ca obligativitatea purtarii mastii este o regula de "imbotnitare". "Eu nu pot sa vorbesc cu botnita, domnu' meu", raspunde femeia politistilor care i-au atras atentia asupra faptului ca nu respecta regulile impuse.Ulterior, femeia a facut un alt live pe Facebook in care vorbea despre "un tren al groazei, patrulat de politisti" si acuza membrii guvernului de satanism."In curand vor da un OUG prin care sa ne oblige sa ne punem trei botnite pe bot, o sa ne aduca lesa si o sa ne arate custile in care urmeaza sa ne bage, asta inseamna supunerea in fata unor aberatii, legi de genocid introduse de Arafat si de criminalii din Guvernul Romaniei. Sunt satanisti cu totii", sustine femeia.