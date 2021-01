VIDEO O soferita de TIR din Romania a filmat imagini spectaculoase cu masinile parasite de la marginea Madridului

Inregistrarea video este denumita "Madrid 2021 - After apocalypse."Furtuna de zapada Filomena a facut ravagii in regiunea Madridului, saptamana trecuta, unde mai multi oameni au fost blocati in masini pe timpul noptii, strazile au fost blocate si au cazut copaci. Aeroportul din Madrid a fost inchis, iar transportul feroviar a fost blocat. Trei oameni au murit in Spania dupa ce furtuna de zapada Filomena a dus la haos in trafic in toata tara.Madridul a inregistrat cele mai semnificative caderi de zapada din ultimele decenii. Armata a fost mobilizata pentru a-i salva pe soferii blocati din cauza zapezii.