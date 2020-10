VIDEO Orban, despre carantinarea Capitalei: "Este prematur sa discutam despre o astfel de decizie"

"Intrarea in vigoare a masurilor aferente depasirii pragului de 3 la mie se face dupa ce CMSU va face constatarea depasirii pragului si implicit va anunta masurile. Acestea sunt prevederile legale. Prevederile legale au stabilit un termen de 24 de ore de transmitere a datelor de la DSP catre prefecturi si de 48 de ore catre prefectura. (...) Dupa parerea mea, odata ce DSP a transmis catre Centrul de Comanda a Interventiei si catre Prefectura data de 3,02 nu se mai poate intoarce situatia. Nu vad un motiv prin care s-ar putea intoarce. De regula, raportarile duminica de la 10 pana luni la 10 cuprind mai putine cazuri din cauza ca se efectueaza mai putin teste, dar odata indicele depasit cred ca trebuie adoptate masurile"Premierul a anuntat duminica, in cadrul unei declaratii de presa, ca autoritatile analizeaza "posibile alte masuri" care ar putea fi aplicate pentru stoparea raspandirii virusului SARS-CoV-2."Suntem in analiza pentru posibile alte masuri. Pe de alta parte, vom solicita utilizarea altor metode a reduce riscul de raspandire, daca va fi cazul. Deocamdata prin Hotararea de Guvern de prelungire a starii de alerta am prevazut aceste masuri pentru a combate raspandirea virusului" a declarat Ludovic Orban.Acesta a precizat ca masurile prevazute prin HG de prelungirea starii de alerta care a fost adoptata miercuri trebuie transpuse intr-o hotarare adoptata de Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, despre care premierul spune ca "va trebui sa gandeasca un plan de implementare"."Este prematur sa discutam despre o astfel de decizie (n.r. - instituirea carantinei) cert este ca 14 zile aceste masuri vor fi in vigoare" a declarat prim-ministrul duminica dupa amiaza, in conditiile in care Capitala a ajuns la pragul de infectare de 3,02 la mie.Ludovic Orban a mentionat ca, in ceea ce ii priveste pe parinti, "imediat dupa luarea deciziei" va fi adoptata marti sau miercuri, o Ordonanta de Urgenta care va avea prevederi clare legate de asigurarea a 75% din salariu pentru un parinte care sa stea acasa cu copilul in cazul in care se organizeaza invatamantul in sistem online.Seful Guvernului mai spune ca s-au achizitionat tabletele necesare elevilor din municipiul Bucuresti si ca acestea au fost sau urmeaza a fi distribuite, in unele cazuri, prin intermediul unitatilor de invatamant, elevilor din familii defavorizate din punct de vedere financiar.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat duminica 3.920 de noi cazuri de infectare cu SARS-COV-2, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 180.388. In ultimele 24 de ore, s-au inregistrat si 60 de decese, bilantul fiind de 5.872. In prezent, 749 de persoane sunt internate la Terapie Intensiva. Bucurestiul a trecut de pragul de 3 in ceea ce priveste incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile raportate la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore, in Capitala au fost inregistrate 770 de noi cazuri de COVID-19.Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a declarat pentru Edupedu.ro ca nu are in vedere convocarea duminica a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care coeficientul infectarilor cu noul coronavirus cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, in Bucuresti este de 3,02, ceea ce ar impune masuri speciale.Activitatile in scoli si gradinite se vor desfasura luni in scenariul 2, hibrid, a declarat ministrul Educatiei Monica Anisie , dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat un coeficient al infectarilor cu noul coronavirus cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, in Bucuresti de 3,02. Ea a precizat ca, dupa ce este convocat Comitetul pentru Situatii de Urgenta, daca se va decide sa se treaca la scenariul online, va fi adoptat acest scenariu.