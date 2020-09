VIDEO Orban: Sunt literalmente impresionat ca o companie cu capital romanesc a reusit sa asigure renasterea industriei producatoare de tractoare

"Sunt foarte bucuros ca am gasit timpul sa venim sa vizitam aceasta companie extrem de serioasa. Ii spuneam domnului Oltean ca sunt oarecum legat de productia de tractoare pentru ca, imediat dupa anul 1990, ca inginer TCM, in urma unui concurs am fost angajat ca inginer tehnolog la sectia de montaj Tractoare Industriale Brasov. Si am vazut cu ochii mei cum a fost distrus Tractorul Brasov si cum, din pacate, un domeniu de activitate absolut necesar intr-o tara care este a cincea tara ca potential agricol a fost pus pe butuci de niste politruci si de o directorime care a jefuit Tractorul Brasov si pana la urma astazi nu mai exista Tractorul Brasov, astazi exista malluri, parcuri si diferite alte suprafete. Ca atare, sunt literalmente impresionat de faptul ca o companie cu capital romanesc a reusit aceasta performanta, sa asigure renasterea industriei producatoare de tractoare, o renastere asa, ca o pasare Phoenix , si sa ajunga la un asemenea nivel tehnologic si la o asemenea capacitate de a produce tractoare competitive", a declarat Ludovic Orban, intr-o conferinta de presa.Premierul a spus ca romanul este un om creativ, care are initiativa, care stie sa gaseasca solutii pentru orice problema, dar ca ii lipsesc curajul si dorinta de a transforma ideile in realitate. Ludovic Orban a aratat ca, din acest motiv, este foarte impresionat sa vada la IRUM o fabrica renascuta si moderna, care produce utilaje competitive."Astazi, sincer, sunt de-a dreptul impresionat cum intr-un loc care in 1990 parea ca se duce spre disparitie, a renascut o fabrica moderna, care produce tractoare competitive. Prezenta noastra aici este, evident, si de a discuta de proiecte de viitor si modalitatea in care putem sa utilizam toate parghiile pe care guvernul le are la dispozitie pentru a putea sprijini industria romaneasca si companiile romanesti care vor sa se dezvolte, vor sa se internationalizeze, vor sa genereze noi produse competitive. Prezenta noastra este, practic, inceputul unui dialog constant pentru a putea sprijini astfel de proiecte", a mai spus Orban.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode , s-a aratat impresionat de brandul construit la Reghin, aratand ca, din prezentarea care s-a facut pentru invitati, a constatat ca un motiv important al decaderii acestei activitati a fost legat de lipsa infrastructurii."Vreau sa felicit familia Oltean pentru ca este o afacere de succes, o afacere gestionata in principal de familia domniei sale. Il felicit pentru tenacitate, pentru perseverenta, pentru rezultate. Realmente sunt si eu impresionat de acest brand construit aici, la Reghin. Este o mandrie pentru orice demnitar care va calca pragul sa vada ce ati reusit sa faceti. Analizand si uitandu-ma cu atentie la filmuletul de prezentare, spuneati, la un moment dat, ca un motiv important al decaderii, sa spun, acestei activitati a fost legat de lipsa infrastructurii. Astazi, eu sunt bucuros, pentru ca, impreuna cu domnul prim-ministru, alaturi de domnul presedinte al Romaniei, domnul Klaus Iohannis , am reusit sa dam in trafic inca un tronson din autostrada Transilvania, ma refer la tronsonul Iernut-Chetani. Este o zi de bucurie cu atat mai mult faptul ca am venit astazi, am raspuns invitatiei dumneavoastra si cu adevarat sunt impresionat de ceea ce am vazut aici, este o zi de bucurie si mai mare", a declarat el.Bode a sustinut ca Guvernul va continua sa aloce resurse importante pentru investitiile publice si va continua sa investeasca in infrastructura."Va asigur ca vom continua sa alocam resurse importante investitiilor publice, asa cum ati putut observa suntem la un maxim istoric in ultimii 10 ani: 24,7 miliarde de lei reprezinta cuantumul investitiilor publice in economia romaneasca, in primele opt luni. Vom continua sa investim in infrastructura, asa cum stiti foarte bine ne-am angajat sa finalizam autostrada Transilvania, am repus pe traiectoria corecta autostrada Unirii, care impacteaza aceasta zona, autostrada A8 Targu Mures-Targu Neamt-Iasi-Ungheni. De asemenea, suntem decisi sa investim si in infrastructura care tine de variantele ocolitoare, de reteaua de drumuri nationale, pentru ca este la fel de importanta precum infrastructura mare", a afirmat Bode.Potrivit ministrului Transporturilor, Guvernul Orban si-a setat intre obiectivele sale sa recladeasca sistemele publice, sa reporneasca motoarele economiei si sa promoveze proiecte de dezvoltare sustenabile, cu valoare adaugata. "Asa cum faceti si dumneavoastra, astfel incat noi credem ca vom avea o crestere economica durabila, de care sa se bucure toti romanii", a adaugat el."Schimbarea paradigmei de abordare a guvernului, trecerea de la o economie bazata pe consum la o economie bazata pe stimularea investitiilor suntem convinsi ca va duce la dezvoltare economica, la crearea de locuri de munca si la bunastare", a mai subliniat Lucian Bode.Premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor, Lucian Bode, au vizitat, vineri, SC IRUM SA Reghin, o companie cu capital romanesc care a implinit 67 de ani, unde s-au intalnit cu directorul general al companiei, Mircea Oltean.