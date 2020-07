VIDEO. Orban: Vom transmite un semnal catre centrele acreditate sa efectueze testul COVID pentru cei care au vacante in Grecia

Orban a mentionat ca autoritatile elene au decis intr-o sedinta de guvern ca romanii care trec prin vama Kulata - Promachonas sa aiba obligatoriu un test COVID negativ facut cu maximum 72 de ore inainte de momentul trecerii frontierei.Intrebat vineri intr-o conferinta de presa la Prefectura Tulcea daca cei care vor pleca marti mai au timp sa faca acest text in conditiile in care centrele acreditate nu lucreaza in weekend, Orban a spus: "Maine dimineata, la ora 9,00, am convocat o conferinta cu toti prefectii si cu toate structurile implicate in lupta anti-COVID si la aceasta videoconferinta va fi prezent si domnul ministru Tataru si impreuna vom transmite un semnal ca toate centrele care sunt acreditate, si este vorba de peste 120 de centre acreditate sa faca aceste analize, sa efectueze aceste analize pentru cei care au sejururi planificate in Grecia".Incepand cu data de 14 iulie, ora 6,00, toti cetatenii straini care intra in Republica Elena pe cale rutiera prin punctul de trecere a frontierei Kulata - Promachonas sunt obligati sa prezinte un test molecular cu rezultat negativ privind infectia cu SARS-CoV-2 , prelevat cu maximum 72 de ore inainte, altfel nu le va fi permisa intrarea pe teritoriul grec, a anuntat vineri Ministerul Afacerilor Externe. MAE a subliniat ca obligativitatea completarii formularului de localizare a pasagerilor (PLF/Passenger Locator Form) ramane in vigoare, iar acesta trebuie completat cu minimum 24 de ore inainte de sosirea in Republica Elena