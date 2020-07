VIDEO Padurar retinut pentru 24 de ore dupa ce a atacat cu brutalitate un activist de mediu. Reactia sefilor de la Romsilva

Consiliul de Disciplina al Directiei Silvice Suceava a propus joi, 16 iulie, desfacerea contractului individual de munca al atacatorului activistului de mediu. Este vorba despre un padurar pe nume Ilie Drajmici. Drajmici a atacat masina lui Bosutar cu o scandura, agresiunea fiind filmata partial de activistul de mediu.Batausul a fost insotit de un localnic, pe nume Pavel Oblezniuc. Ilie Drajmici si Pavel Obleziuc au fost retinuti pentru 24 de ore in cursul zilei de joi, 16 iulie."Politistii Politiei municipiului Campulung Moldovenesc impreuna cu politistii Sectiei Rurale de Politie au documentat activitatea infractionala a doua persoane in varsta de 38 si 29 de ani din comuna Moldovita, care in seara precedenta au atacat cu un obiect contondent vehiculul unui barbat in varsta de 45 de ani. Dupa audieri, politistii au dispus retinerea celor doua persoane, respectiv a barbatului de 38 de ani si a celui de 29 de ani, acestia urmand a fi introdusi in Arestul IPJ Suceava sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere si amenintare", arata purtatorul de cuvant al IPJ Suceava."Regia Nationala a Padurilor - Romsilva regreta producerea acestui incident, nu tolereaza si dezaproba cu fermitate un astfel de comportament", au transmis reprezentantii RNP - DS Suceava, potrivit Monitorul de Suceava Tiberiu Bosutar, cel mai vocal activist de mediu din Suceava, a fost atacat miercuri, 15 iulie, chiar in timpul unei transmisii live facuta pe pagina de Facebook "Legea Codrului".Bosutar, care era in masina cu fiica sa, realiza un live despre taierile de padure din Suceava cand masina sa a fost atacata cu o scandura. In urma cu doua luni, activistul de mediu a reclamat ca a fost atacat de un angajat al Garzii Forestiere, care a intrat cu masina intentionat in el."Ne-a atacat exact padurarul pe care l-am filmat. Oameni buni, in ziua mare, n-avem voie sa vorbim. Eu cu fetita mea", a reactionat activistul.Tiberiu Bosutar povesteste intr-un videoclip postat pe 15 iulie pe Facebook cum, in urma unui live facut pe 14 mai in care vorbeste despre un transport de lemn plecat din fondul forestier din Suceava cu 20% din incarcatura fara acte, a fost atacat de Mihai Nacu, un angajat al garzii forestiere, si de fiul sau. Cei doi i-au lovit masina, iar Nacu, dupa spusele activistului de mediu, s-a indreptat catre el cu un topor.Masina lovita a activistului de mediu FOTO: Facebook/Tiberiu Bosutar (captura video)Despre Mihai Mugurel Nacu, barbatul despre care Tiberiu Bosutar spune ca l-a atacat, Garda Forestiera Suceava anunta intr-un comunicat pe 18 mai ca a fost transferat de la Directia de Control Regim Silvic si Cinegetic - Serviciul Controlul Aplicarii Regimului Silvic si al Trasabilitatii Materialelor Lemnoase la Directia Implementare Avizare - Biroul Programe de Finantare pentru Cresterea Suprafetelor de Padure si Programe finantate de Uniunea Europeana.De asemenea, in acelasi document se vorbeste despre faptul ca Mihai Nacu a declarat ca nu a fost implicat in niciun incident auto in data de 17 mai."Referitor la informatiile referitoare la posibile activitati de taiere ilegala de arbori sau alte fapte ilegale in silvicultura comise pe raza ocoalelor silvice Brosteni si Dealu Negru de catre societatea detinuta de fiul angajatului Garzii Forestiere Suceava, va informam ca au fost demarate verificari. La finalizarea acestor verificari, rezultatele controlului vor fi facute publice.", se mai arata in comunicat.Garda Forestiera Suceava a transmis pe 30 mai ca in urma verificarii inceputa pe 1 aprilie a modului in care agentii economici autorizati pentru activitatea de exploatare forestiera gestioneaza masa lemnoasa autorizata spre exploatare din padurile de pe raza judetului Suceava s-a confiscat un volum de 1460 mc de material lemnos in valoare de 294,4 mii de lei.Trunchiuri de copaci FOTO: Garda Forestiera SuceavaTrunchiuri de copaci insemnate FOTO: Garda Forestiera Suceava