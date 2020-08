VIDEO Mizerie si ilegalitati pe plaja din Eforie-Nord. Patru baruri au fost inchise de Protectia Consumatorului

Potrivit unui comunicat, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ( ANPC ), prin Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta in colaborare cu structura Comandamentul Litoral 2020, cu participarea Inspectoratului Judetean de Politie Constanta, a Jandarmeriei Constanta, a reprezentantilor Garzii de Mediu Constanta si a reprezentantilor Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea - Litoral, a desfasurat o ampla actiune de control in randul operatorilor economici care desfasoara activitati comerciale in zona falezei si plajei din statiunea Eforie Nord.In urma verificarilor, comisarii ANPC au aplicat 72 de amenzi contraventionale in valoare de 407.000 de lei si 64 de avertismente, au retras de la comercializare produsele alimentare neconforme si au oprit temporar prestarea serviciilor a 21 de operatori economici din domeniile alimentatiei publice si al administratorilor de plaje.Pentru patru dintre acestia s-a propus suspendarea activitatii pe perioade cuprinse intre 1 si 12 luni, pentru abateri repetate, se arata in comunicat."In timpul controalelor, au fost depistate locatii construite ilegal, unde se desfasurau activitati de alimentatie publica, fara autorizatii de functionare, fapt care a dus la oprirea activitatii si la propunerea de emitere a unei decizii in acest sens, pentru punerea in pericol a sanatatii consumatorilor", se arata comunicat.Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a afirmat ca beach barurile construite ilegal au fost oprite de la functionare, acolo unde nu existau niciun fel de autorizatii.Astfel, printre neregulile descoperite de comisari se afla lipsa autorizarilor sau avizelor de functionare pentru activitatile desfasurate, proceduri nesigure in derularea activitatior de alimentatie publica, deficiente de informare pe etichetele produselor, lipsa traducerii in limba romana a etichetelor produselor importate, comercializarea unor jucarii cu potential periculos pentru copii, utilizarea in zona de bucatarie a cosurilor de gunoi fara capac.De asemenea, echipele de control au mai constatat ca nu era schimbat uleiul utilizat in zona de gatire a unor unitati de alimentatie publica, spatiile utilizate in activitatea de alimentatie publica nu erau igienizate, lipseau plasele de protectie impotriva insectelor, alimentele erau pastrate la temperaturi neadecvate, depozitarea produselor alimentare direct pe paviment, folosirea produselor alimentare expirate, nerespectarea suprafetei de plaja destinate ocuparii cu cearsafuri.La randul lor, reprezentantii Jandarmeriei au aplicat 14 sanctuni comerciantilor ambulanti verificati.