VIDEO Patru femei au fost surprinse in timp ce au furat un pavaj de pe o strada din Chininau si l-au urcat intr-un Audi Q5

Primarul Ion Ceban a solicitat implicarea institutiilor de profil pentru identificarea persoanelor suspectate de sustragerea materialelor de constructie de la santierele privind amenajarea obiectivelor de infrastructura, potrivit adevarul.ro De asemenea, edilul a solicitat sa fie facute publice imaginile video si pozele, unde sunt depistati unii cetateni, care au comis furturi de pe domeniul public.Subiectul a fost abordat vineri, 7 august, in cadrul sedintei operative cu participarea pretorilor de sector. Astfel, un grup de persoane au sustras elemente de pavaj de pe santierul de renovare a scuarului din str. Kiev.A avut loc si un alt caz, in care au fost furate bancile recent instalate in scuarul din str. Ion Pelivan, aflat in proces de renovare.Ion Ceban a declarat ca asemenea actiuni sunt josnice. Totodata, primarul general a cerut responsabililor sa securizeze santierele, iar persoanele vinovate sa fie sanctionate.