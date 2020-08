VIDEO Pentagon: Aeronavele rusesti au interceptat "nesigur si neprofesionist" bombardierul B-52H in zona Marii Negre

Potrivit comunicatului, pilotii rusi s-au apropiat in mod repetat la mai putin de 30 de metri de zona frontala a aeronavei B-52H si au provocat turbulente care i-au restrans capacitatea de manevra."In timp ce aeronavele rusesti operau in spatiul aerian international, au pus in pericol siguranta zborului aeronavelor implicate. Actiuni ca acestea cresc posibilitatea aparitiei coliziunilor aeriene, sunt inutile si incompatibile cu buna conduita aeriana si cu regulile internationale de zbor. Ne asteptam ca pe viitor sa actioneze conform standardelor internationale stabilite", a declarat comandantul USAFE-AFAFRICA, general Jeff Harrigian.Vineri, 28 august, USAFE-AFAFRICA a desfasurat exercitiul aerian "Allied Sky 2020", in colaborare cu Fortele Aeriene ale mai multor state membre ale NATO. In cadrul exercitiului, sase aeronave americane B-52 Stratofortress au tranzitat spatiul aerian al tuturor celor 30 de tari membre ale NATO, "pentru a demonstra solidaritatea NATO, pentru a creste nivelul de pregatire si pentru a oferi oportunitati de instruire care vizeaza imbunatatirea interoperabilitatii echipajelor aeriene ale SUA si aliatilor NATO", dupa cum s-a mai precizat in comunicatul USAFE-AFAFRICA.Potrivit informatiilor publicate de Ministerul Apararii Nationale din Romania, in spatiul aerian romanesc exercitiul a fost coordonat de Componenta Operationala Aeriana din Statul Major al Fortelor Aeriene in cooperare cu comandamentul USAFE si a inclus misiuni de interceptare si insotire a bombardierelor executate cu sase aeronave de tip MiG-21 LanceR si F-16 Fighting Falcon din cadrul Bazei 71 Aeriana - Campia Turzii si Bazei 86 Aeriana - Borcea.Centrul National pentru Conducerea Apararii Federatiei Ruse (CNCA) a confirmat ca, pe 28.08.2020, doua avioane de vanatoare rusesti Su-27 au fost ridicate in aer pentru interceptarea unui bombardier strategic american B-52H deasupra Marii Negre.