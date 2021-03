VIDEO Petrecere mare la ziua lui Pricu, cel mai cunoscut interlop din Alba Iulia. Ce amenzi a dat Politia

Cine este interlopul Pricu

A fost petrecere mare in 23 februarie 2021, intr-un club din Alba Iulia. Interlopul Raul Rus, zis Pricu, si-a sarbatorit cu mare fast ziua de nastere. La eveniment au fost invitati mai multi cunoscuti ai acestuia, fosti si actuali membri ai lumii interlope. Petrecerea s-a desfasurat intr-un spatiu interior, fara respectarea niciunei masuri de protectie sanitara.A fost prima data dupa multi ani, cand Pricu a putut sa isi sarbatoreasca ziua de nastere alaturi de rude si prieteni la Alba Iulia , acesta fiind plecat mult timp din tara apoi inchis dupa o condamnare din 2014.A doua zi dupa eveniment, Pricu a postat pe Facebook un videoclip de la petrecere. Politia s-a sesizat si dupa cateva zile de cercetari au fost aplicate, in total, noua amenzi in valoare de 5.000 de lei. Au primit sanctiuni opt participanti, printre care si sarbatoritul, iar administratorul localului a fost amendat cu 1.000 de lei. De asemenea, a fost informat DSP-ul pentru luarea unor masuri privind functionarea localului.Raul Rus si-a facut aparitia in luma interlopa din Alba Iulia la mijlocul anilor '90. A evoluat rapid si a ajuns sa fie liderul interlopilor care controlau viata de noapte din oras. Gruparea pe care o conducea a fost implicata in nenumarate activitati infractionale cu violenta , care au dus la ranirea grava a unor persoane. Controlau activitatile de prostitutie in care erau implicate si tinere minore . De asemenea, erau cunoscuti pentru faptul ca solicitau cu forta taxa de protectie. Inamicii principali erau o alta grupare, formata in special din persoane de etnie roma.Timp de aproape 10 ani, Alba Iulia a fost scena unor veritabile "batalii" intre aceste grupari infractionale. Politistii deschideau dosare pentru tentative de omor , talharii, rapiri, proxenetism, trafic de minori si alte infractiuni cu violenta. Se faceau arestari, dar violentele reizbucneau dupa ce interlopii reveneau in strada. Dominatia lui Pricu asupra lumii interlope locale a durat pana in 2004, cand a fugit din tara, constient ca urma sa fie arestat.A fost retinut in Spania si returnat in Romania. Era acuzat de talharie si lipsire de libertate dupa ce, impreuna cu alti "tovarasi", a dus o tanara minora pe malul raului Mures, unde aceasta a fost agresata si lasata dezbracata. Raul Rus nu a mai iesit din inchisoare pentru ca, intre timp, a fost condamnat la aproape 8 ani dupa gratii pentru infractiuni de mare violenta. A fost eliberat conditionat in 2008, cu un rest de pedeapsa de 1.027 de zile.Revenit acasa, Pricu si-a reluat activitatile infractionale. A ajutat ilegal un fost coleg de celula de la Aiud sa fie eliberat mai repede, fiind trimis in judecata, in 2011, de procurori DNA pentru complicitate la dare de mita. In 2014 a fost condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare. Tot in perioada 2008 - 2010 a aderat la o noua grupare in care se ocupa de proxenetism si trafic de persoane. In 2010, Pricu, insa, a apucat sa fuga din nou, inainte de descinderile care s-au finalizat cu arestarea a peste 10 persoane. De data aceasta, desi era urmarit la nivel european si international, nu a fost gasit de autoritati timp de 7 ani. A fost condamnat, in final, la 5 ani de inchisoare. Pricu a revenit in tara, in martie 2017 si a stat inchis pana in 2020, fiind liberat, de asemenea, conditionat.