VIDEO Platanul secular din Cismigiu a pierdut un sfert din coroana dupa ce au fost sectionate doua radacini in scopul realizarii unui sistem de iluminat

Potrivit buletin.de , arborele secular din Cismigiu, inalt cat un bloc cu 10 etaje, este emblema parcului inca din 1854. In 2018 a fost sapat un sant pentru realizarea unui sistem de iluminat. Sistemul de iluminat este nefunctional, dar un sfert din coroana arborelui plantat in urma cu 200 de ani s-a uscat dupa ce au fost sectionate doua radacini ale arborelui.Arborele secular din Cismigiu, inalt cat un bloc cu 10 etaje, este emblema parcului inca din 1854. In urma cu doi ani, municipalitatea a decis sa monteze un sistem de iluminat in tot Parcul Cismigiu despre care specialistii sustin ca nu se stie daca a avut la baza un proiect tehnic sau a fost facut prin trasare directa pe teren."La ora actuala nimeni nu isi pune problema ce se intampla", explica pentru Buletin de Bucuresti, Diana Culescu, presedintele Asociatiei Peisagistilor din Romania, citata de buletin.de.Potrivit calculelor peisagistilor, platanul din Cismigiu stocheaza aproape 20 de tone de apa si are o valoare estimativa de 23.000 de euro, fara a pune la socoteala ca este un arbore istoric.