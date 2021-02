VIDEO: Presedintele PNL Bucuresti a facut anuntul oficial. Companiile municipale care vor fi desfiintate de actuala administratie

Are sustinerea liderilor USR PLUS

Fostul ministru afirma ca vor fi pastrate doar patru dintre companiile existente in prezent la nivelul administratiei general, respectiv: Servicii Transport Bucuresti (STB), Trustul Cladiri Metropolitane, Energetica Servici si Termoenergetica, despre care presedintele PNL Bucuresti afirma ca au fost infiintate legal.Intr-o conferinta de presa organizata duminica dimineata, liderul PNL Bucuresti, Violeta Alexandru a anuntat ca PNL "apreciaza ca nu sunt justificate aceste companii, de altminteri si instanta a gasit de cuviinta, prin deciziile pe care le-a luat, sa certifice acest lucru"."Vom trece la desfiintarea primei companii infiintate de PSD Gabriela Firea : Compania turistica Bucuresti. Continuam cu celelalte companii, pana la 20 de companii care vor fi desfiintate.Patru dintre ele, infiintate legal, vor fi eficientizate pe baza legislatiei privind guvernarea corporativa. Consiliul de Administratie si managerii in cursul acestui an, vor fi angajati prin concurs. Cele patru companii care vor ramane - STB, Trustul de Cladiri Metropolitane, Energetica Servicii si Termoenergetica - vor avea curand o noua conducere cu un mandat clar de a organiza procesul de selectie competitiva a managerilor care vor eficientiza aceste companii. Restul companiilor vor fi desfiintate", a anuntat Violeta Alexandru, duminica.CITESTE SI: Fost ministru al Muncii: Pensiile recalculate nu vor scadea Presedintele PNL Bucuresti a precizat ca partidul are convingerea ca in piata libera din Bucuresti exista "suficienti furnizorii de servicii care pot pune pe masa oferte clare, la preturi competitive" fara a fi nevoie de existenta unor companii municipale care "sa se alimenteze exclusiv cu fonduri de la bugetul public"."Consideram ca ele nu erau decat locuri in care clienti ai PSD isi gaseau suplimentate veniturile", a adaugat Alexandru."Ce este de retinut din acest proces este faptul ca managerii acestor companii nu au avut niciun interes sa mearga lucrurile bine. Aveau linistea, confortul de a-si lua banii indiferent daca erau performanti sau nu si si-au batut joc de angajati. Sunt angajati care nu si-au luat salariile platite de luni de zile. Gabriela Firea a stiut aceasta situatie si a tolerat-o.Managerii care incasau niste bani in toata aceasta perioada, fara sa asigure veniturile angajatilor, fara sa le pese de ceea ce se intampla, de fapt, in activitate au stat linistiti, crezand ca PSD va castiga alegerile si ca le va merge bine in continuare", a mai afirmat Violeta Alexandru.Ea a precizat ca fiecare procedura de dizolvare care va trece sub forma unui proiect in Consiliul General are sustinerea consilierilor USR PLUS, iar intreaga procedura de desfiintare ar urma sa fie incheiata in doi ani.La randul sau, consilierul general liberal Andrei Badiu, sef al comisiei care monitorizeaza companiile de la nivelul Primariei Capitalei, anunta ca la Compania Municipala Turistica cifrele arata "dezastruos", sustinand ca firma "a tocat tot ceea ce a generat" prin activitatea sa. El sustine ca in anul 2020 compania nu a emis nicio factura, desi pandemia a inceput in martie, contul contabil este zero, iar singura sursa a companiei pentru anul trecut este subventia primita de la buget."Primarul general sustine demersul, s-a exprimat clar ca aceste companii vor fi platite pentru serviciile prestate, ca acei oameni care lucreaza acolo si care sunt profesionisti isi vor putea gasi in cadrul directiilor primariei, sau sub alte forme, un loc de munca, dar am serioase dubii ca acei manageri care au condus aceste companii isi vor mai gasi locul, in viziunea noastra, a ce inseamna serviciile care se vor presta catre Primarie. Asemenea manageri nu ar trebui sa mai ocupe vreodata o functie de conducere intr-o companie. Nu au condus nimic, doar au tocat bani, au tocat banii publici si serviciile prestate au fost jalnice", a afirmat Badiu.Compania Turistica are angajate 10 persoane in acest moment. Potrivit lui Badiu, in companiile municipale lucreaza 20.000 de oameni dintre care 15:000 la STB si Termoenergetica.Badiu a mai afirmat ca "situatia a fost tinuta sub pres" in ceea ce priveste compania Turistica.