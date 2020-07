VIDEO Primarul orasului Nisa impune folosirea de masti la evenimente dupa ce francezii s-au imbulzit la un concert

Nice, quai des Etats-Unis et promenade des Anglais ce samedi soir pour le concert de ⁦@TheAvenerMusic⁩ #nice06 pic.twitter.com/57pGQinKGL - Matthias Galante (@Matthiasgalante) July 11, 2020

Concertul gratuit organizat de primarie a fost sustinut de The Avener de pe Colline du Chateau, iar publicul s-a strans pe Promenade des Anglais. In fotografiile si filmuletele de pe retelele de socializare se vede o multime compacta dansand, ceea ce a atras critici in social media."Regretam faptul ca regulile nu au fost respectate suficient si ii cerem statului sa revizuiasca decretul cu privire la evenimentele mari pentru a se impune folosirea mastii, chiar si in exterior. La Nisa, masca va fi de acum incolo obligatorie la toate evenimentele noastre", a notat Christian Estrosi pe Twitter Primaria si prefectura sustin ca la concertul de sambata nu s-a depasit numarul de 5.000 de spectatori.Potrivit AFP, in anumite zone au fost mai multi spectatori din cauza problemelor cu sonorizarea.