VIDEO Prognoza sumbra a meteorologilor romani: "Frecventa evenimentelor meteo care pot produce pagube prin intensitatea lor ridicata este in crestere"

"In momentul de fata vorbim despre emiterea a mai mult de 100 de mesaje de Cod rosu, ceea ce este un indiciu asupra severitatii fenomenelor pe care le-am inregistrat, pana in momentul de fata, in tara noastra, mare parte dintre ele emitandu-se in luna iunie si acum la inceputul lunii iulie. Este un record privind numarul de mesaje Cod rosu pe care Administratia Nationala de Meteorologie le-a emis incepand cu anul 2005, de cand am trecut la acest sistem de avertizare", a explicat Gabriela Bancila, director meteorologie operationala din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie, pentru Agerpres.Potrivit acesteia, vara 2020 nu este una tipica in privinta temperaturilor inregistrate si a fenomenelor meteorologice."Frecventa evenimentelor meteo care pot produce pagube prin intensitatea lor ridicata este una in crestere si este confirmata si de ceea ce se intampla in teren, dar si de acest numar ridicat de avertizari Cod rosu de vreme severa pe care ANM le-a emis. Ne referim in acest an la o frecventa foarte ridicata a episoadelor in care s-au inregistrat cantitati importante de apa pe intervale scurte de timp, ceea ce a facut ca luna iunie a anului 2020 sa se situeze pe locul cinci in topul celor mai ploioase luni iunie de la noi din tara. Se pare ca si a doua parte a verii va fi una cu multe fenomene meteorologice care sa reprezinte sau care sa caracterizeze aceeasi tendinta pe care a avut-o prima parte a verii, respectiv de la intervalele in care instabilitatea atmosferica este pronuntata, la intervale in care vremea este calduroasa, disconfortul termic este in crestere si chiar zile cu canicula ", a adaugat Bancila.Conform meteorologilor luna iulie este luna potrivita pentru petrecerea concediului, la malul marii, intrucat aceasta zona a fost ferita de schimbarile bruste ale vremii.