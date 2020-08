VIDEO Protestatarii care au fost gazati de jandarmi pe 10 august au jucat intr-o sceneta in fata sediului MAI

Marian Raduna, membru al comunitatii Rezist, s-a costumat in jandarm si a simulat gesturile violente ale jandarmilor din 10 august 2018 asupra protestatarilor, reprezentati de alti participanti la sceneta.In ciuda insistentelor protestatarilor, jandarmii nu i-au lasat sa se apropie de sediul MAI. "Nu este protest, este act cultural artistic," spune Marian Raduna in momentul in care este inconjurat de jandarmii care incearca sa opreasca manifestatia."Luati-l cu totul", striga unul dintre jandarmi in momentul in care Marian Raduna fuge, incercand sa se apropie de sediul MAI.Protestatarii poarta tricouri albe pe care sunt inscriptionate mesaje precum "libertate", "responsabilitate", "democratie" si stau cu mainile ridicate, amintind de momentul in care Vlad Gheorghe, unul dintre protestatarii din urma cu doi ani, a fost lovit de jandarmi, desi era cu mainile ridicate. O femeie poarta o rochie aurie si tine in mana o sabie si o balanta, Themis - insemnele zeitei dreptatii in mitologia greaca.Dupa altercatii de cateva minute cu jandarmii, protestatarii incep sa joace sceneta pe trotuarul de peste strada de institutie."Da-i drumul acasa, ca asa vor jandarmii", spune Marian Raduna, in timp ce isi joaca rolul de jandarm. "Ascultati de jandarmi ca ei asculta de politicieni", adauga Marian Raduna dupa ce mimeaza un act de violenta asupra unuia dintre oamenii care joaca rolul de protestatar."Uitati-va cum stati la ordin. Ordinul se executa, nu se comenteaza, nu?", se adreseaza Marian Raduna jandarmilor.