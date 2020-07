VIDEO Opt zimbri din Germania si Elvetia, adusi in Romania. Avem cea mai mare populatie de zimbri din ultimii 200 de ani

Initiativa de repopulare cu zimbri a Rewilding Europe si WWF-Romania a ajuns la un numar record pentru Romania, care de 200 de ani nu a mai avut atatia zimbri in salbaticie."Fiecare transport reusit si fiecare nastere in salbaticie este un succes pentru efortul depus in conservarea acestor animale vulnerabile si nu numai, fiindca zimbri sunt elemente cheie pentru sanatatea unui ecosistem, precum si pentru sanatatea noastra, in plus dezvoltarea sustenabila in zona proiectului, prin ecoturism, depinde de ei", Marina Druga, Manager proiect LIFE-Bison, WWF-Romania.