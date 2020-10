VIDEO Satul izolat cu doi locuitori in care ambii insista sa poarta masca. "Este o chestiune de principiu"

"Sunt mort de frica din cauza virusului", a povestit Carilli (82 de ani) pentru CNN Travel . "Daca ma imbolnavesc, sunt pe cont propriu, cine sa aiba grija de mine? Sunt batran, dar vreau sa traiesc in continuare pentru a avea grija de oi, de vita de vie, de stupi si de livada. Sa caut trufe si ciuperci. Imi place viata mea", a spus el.Nobili, un barbat in varsta de 74 de ani, considera o lipsa de respecta fata de vecinul sau ignorarea regulilor, in ciuda situatiei lor iesita din comun."Purtarea mastii si respectarea distantarii sociale nu tine doar de ratiuni de sanatate. Nu e ceva bun sau rau. Daca exista reguli trebuie sa le respecti de dragul tau si a celor din jur. E o chestiune de principiu", spune acesta.In Italia, mastile sunt obligatorii in spatii publice inchise si deschise. Politia din Italia ii amendeaza pe cei care nu respecta regulile cu amenzi care pot ajunge si la 1000 de euro.Cand cei doi se intalnesc la o ceasca de cafea acasa la Carilli, stau la o masa lunga de doi metri, fiecare la un alt capat.