VIDEO Seceta face ravagii in Dobrogea: Un lac de 851 de hectare din Constanta a secat in totalitate

Lacul Nuntasi este situat in satul cu acelasi nume, care apartine de comuna Istria, situata la aproximativ 55 de kilometri de resedinta de judet. Lacul face parte dintr-o zona protejata si se afla in administrarea Rezervatiei Biosfera Delta Dunarii.In cadrul discutiilor din 11 septembrie, dintre reprezentantii Ministerului Agriculturii si cei ai Ministerului de Interne, Constanta a fost declarat judet calamitat din cauza secetei severe din aceasta vara, precizeaza sursa citata.Luciul de apa a disparut in mai putin de doua luni, iar acest lucru a fost anuntat oficial de directorul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral, Bogdan Bola, care a catalogat evenimentul drept "fenomen extrem"."ABADL a inceput decolmatarea canalelor care asigura sectiunea de tranzitare a apei intre lacurile Sinoe, Histria si pana la Nuntasi. Din pacate, o monitorizare constanta a acestor lacuri si intretinerea canalelor de legatura dintre ele ar fi putut evita aceasta secare completa...", a mai declarat Bogdan Bola pentru Info Sud-Est.