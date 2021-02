VIDEO Senatoarea Sosoaca, petrecere si show grotesc in pandemie: "Iohane, Iohane, ce mai faci tu barosane?"

In imagini s-a putut vedea cum petrecaretii au ignorat orice regula de distantare sociala si s-au distrat ca si cum pandemia ar fi de domeniul trecutului. Transmisiunea live a senatoarei incepe cu "Treceti batalioane romane Carpatii", dupa care Sosoaca a aparut in prim-plan cu o urare: "Distrati-va pentru ca viata e facuta ca sa fie traita! La multi ani tuturor! La multi ani, Romania! E cazul sa va treziti odata!", a spus ea.Cateva minute mai tarziu, politiciana le-a cerut lautarilor o dedicatie pentru seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat . Pe fondul melodiei populare "Noi suntem romani", canteretul a improvizat cateva versuri despre Arafat, dar la un moment dat a facut referire si la predesintele Klaus Iohannis si la sotia acestuia, Carmen Iohannis."Arafate, Arafate, ai grija de dragul frate. Neamul romanesc e forte, nu se sperie de probleme. Arafate, Arafate, pleaca tu pe la spate, paraseste Romania ca-ti cade fudulia", au fost versurile despre Raed ARafat.De ironiile lautarului nu a scapat nici presedintele Klaus Iohannis. Acesta l-a taxat pe Iohannis, dupa episodul in care presedintele s-a dus la schi a doua zi dupa explozia de la "Matei Bals": "Iohane, Iohane, ce mai faci tu barosane, cu schiurile umbli, frate, Carmen ta cauta-n spate Arafate, Arafate, grija mare cu domnul frate, caci Moldova, si Ardealul, si Muntenia, si Banatul, tot romanul de la Nistru pan la Tisa te va face sa faci uta uta cu caruta pe la doamna Carmenuta", a mai cantat lautarul.Clipul Dianei Sosoaca s-a viralizat rapid. La 18 ore dupa ce senatoarea a transmis in direct, clipul a strans peste 74.000 de vizionari si peste 1.700 de comentarii.Fanii senatoarei au fost majoritari. "Cea mai frumoasa Doamna a Romaniei! Si nu numai! Desteapta, si o mare patrioata! Va iubesc din inima!", i-a scris o admiratoare. Altcineva a criticat-o pentru ca nu respecta regulile. "Ar fi trebuit sa respectati aceste reguli, ele sunt obligatorii pentru toti", a combatut-o altcineva.