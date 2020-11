VIDEO Spectacolul iernii in cateva zone din tara. Strat gros de zapada la Balea Lac, la Ranca si la Predeal

Cel mai gros strat de zapada din tara, de 17 centimetri, a fost masurat, sambata, in Paltinis, unde a si viscolit, iar stratul de zapada a ajuns si la 30 de centimetri, noteaza Observator.Pe partia Clabucet, prima zapada cazuta in acest sezon le-a adus o mare bucurie celor cativa turisti care au avut norocul sa ajunga la Predeal in aceasta perioada. Vremea a fost potrivita si pentru testarea tunurilor de zapada artificiala.Maxima nu a depasit -4 grade Celsius, noteaza TVR. S-au bucurat de zapada si turistii care au ajuns astazi la partia Bradu din Poiana.