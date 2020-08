VIDEO Starea de alerta, prelungita pentru inca 30 de zile. "Nu vor fi restrictii suplimentare"

De asemenea, in cadrul sedintei de Guvern se dezbat proiectele pentru asigurarea masurilor de protectie in scoli."Masurile de prevenire si control al infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, conditiile concrete de aplicare si destinatarii acestor masuri, precum si institutiile si autoritatile publice care pun in aplicare sau urmaresc respectarea aplicarii masurilor pe durata starii de alerta prevazute in anexele nr. 1 - 3 la proiectul hotararii sunt pe fond similare cu cele in vigoare la data de 17 iulie 2020, cuprinse in anexele nr. 1 - 3 la Hotararea Guvernului 553/2020, cu modificarile si completarile ulterioare", potrivit notei de fundamentare a proiectului.Potrivit sursei citate, acestea includ modificarile efectuate in scopul relaxarii masurilor de prevenire si control al infectiilor cu SARS-CoV-2, respectiv masurile non-medicale care si-au dovedit eficienta si eficacitatea la nivel mondial, cum sunt portul mastii si reducerea interactiunii fizice intre persoane, care sa fie aplicate in special in zonele aglomerate.Pe agenda sedintei de vineri a Executivului figureaza si un proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 393.100 lei pentru sprijinirea a 116 familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, probleme grave de sanatate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune sociala. Beneficiarii provin din judetele Bacau, Botosani, Braila, Brasov, Buzau, Calarasi, Cluj, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Mehedinti, Neamt, Olt, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Valcea, Vaslui si din Bucuresti.Un alt proiect de hotarare vizeaza aprobarea Programului national de digitalizare a microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020.Guvernul va decide in sedinta de vineri si cu privire la rechemarea consulilor generali ai Romaniei la Marsilia, Iulia Buje, si Odesa, Emil Rapcea.In cadrul reuniunii va fi prezentata si o informare privind stadiul pregatirii si organizarii alegerilor locale.Guvernul ar urma sa discute in sedinta de vineri si o rectificare bugetara. Ministrul Finantelor, Florin Citu , a declarat, joi, ca urmeaza sa se adopte o ordonanta de urgenta care va aduce unele modificari necesare pentru a pune in aplicare rectificarea bugetara.