VIDEO Sturion de 2,5 metri si 140 de kilograme, capturat ilegal de doi barbati. Ce s-a intamplat la final cu pestele

Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, pe data de 4 martie, in jurul orei 13.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Isaccea, din judetul Tulcea, au oprit pentru control, in localitatea Grindu, o caruta in care se aflau doi barbati, unul in varsta de 41 de ani iar celalalt de 61 ani, ambii din judetul Tulcea."In urma controlului, politistii de frontiera au descoperit, in atelaj, un sturion din specia morun, in stare vie, avand greutatea de 140 kilograme si o lungime de peste 2,50 metri. Cei doi barbati au declarat ca, au pescuit pestele in fluviul Dunarea si intentionau sa-l comercializeze", se arata in comunicat. Sursa citata mentioneaza pestele a fost redat mediului natural in prezenta reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, a politistilor de frontiera si a unuia dintre barbati.Politistii de frontiera fac cercetari pentru savarsirea infractiunii de detinerea, transportul sau comercializarea sturionilor capturati pe teritoriul Romaniei din habitatele piscicole naturale, precum si a produselor si subproduselor obtinute din acestia, fara respectarea prevederilor legale in vigoare.