VIDEO Teribilism pe autostrada A1, transmisie "in direct" la peste 230 de kilometri la ora

Cea mai recenta reprezentatie pe Facebook este in noaptea de marti spre miercuri, cand se lauda internautilor cu viteza pe care masina lui o poate atinge, potrivit Tion.ro Un alt live dateaza din 1 martie, cand circula pe Calea Sagului, din Tiimisoara, cu 95 de klometri la ora. Se adauga o alta cursa, cand circula cu peste 200 de kilometri la ora, pe A1, in zona Lugojului, in 29 ianuarie. In timp ce conducea si transmitea live, le raspundea oamenilor care il "aplaudau" virtual.