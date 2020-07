VIDEO. Tone de alge pe plaja din Mamaia, cea mai mare cantitate de plante marine adusa de ape in ultimii 10 ani

De 10 ani nu s-a mai vazut asa ceva

Specialistii spun ca nu au solutii pentru aceast invazie si ca sunt ani de cand au mai vazut asa ceva. Aseara, reprezentantii Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea au curatat plajele, dar dimineata, la malul marii, era din nou format un alt covor verde de alge aduse din larg.Bogdan Bola, directorul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea, a declarat ca fenomenul se intampla de mai multe saptamani, dar nu cu intensitatea simtita miercuri."Aceste depozite de alge se colecteaza zilnic, dar de ieri, la pranz, a iesit o maree de alge la tarm, curentii din mare si-au schimbat directia si au adus la mal toate algele din larg. Temperatura crescuta a apei influenteaza enorm fenomenul. Despre aceste alge, specialistii mi-au spus ca de 10 ani nu s-au confruntat cu o asa problema.Fenomenul se manifesta asa din cauza iernii blande care a fost si a temperaturilor foarte ridicate din aer si apa. Aceste temperaturi vor face ca algele sa fie prezente in continuare pe litoral. Ne asteptam la tot mai mari cantitati in fiecare zi.Curatam plajele in fiecare seara. Nu exista alta solutie. Multa lume vorbeste despre montarea unor plase care sa le blocheze, dar la Marea Neagra curentii nu sunt de suprafata, asa ca algele care se rup in timpul furtunilor sunt aduse taras pe fundul marii, pana la mal, nu vin la suprafata. Aceste plase, nu ar avea, astfel, nicio eficienta", a explicat Bogdan Bola pentru Digi24.Bogdan Bola a postat joi seara inregistrari cu utilajele aduse pentrua strange algele."Si am inceput...de la Mamaia in nord pana la Cap Aurora in sud, echipele si utilajele #ABADL sunt pe plaja sa curete cantitatea uriasa de alge care a ajuns pe tarmul litoralului nostru.Oamenii nostri, care au imbatranit in meseria asta, spun ca de mai bine de 10 ani nu au mai vazut o cantitate asa de mare de alge, adunate intr-un timp atat de scurt," mai scrie acesta.