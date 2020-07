VIDEO Trei muncitori au fost acoperiti de un mal de pamant in timp ce lucrau la o canalizare. Zeci de oameni, mobilizati pentru salvarea lor

Pana la 14.30, unul dintre ei a fost scos, barbatul fiind constient.Incidentul s-a produs in comuna Branistea, in jurul orei 13:00. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dambovita, Eduard Telea, unul dintre muncitori a fost scos de sub pamant, el fiind constient si primind asistenta medicala la locul accidentului.Pompierii continua sa lucreze pentru degajarea malului de pamant si scoaterea celorlalti doi muncitori.Acolo actioneaza trei buldoexcavatoare, doua echipaje de descarcerare, doua containere multirisc si au fost trimise trei ambulante din cadrul serviciului judetean de ambulanta Dambovita, dar si un elicopter SMURD