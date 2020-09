VIDEO Un barbat a murit dupa ce a intrat cu o autoutilitara in cladirea unei firme

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un barbat de 50 de ani conducea, vineri, o autoutilitara care tracta o semiremorca pe DN 2A, in afara localitatii Ovidiu, dinspre M. Kogalniceanu catre Ovidiu."Din cauza neatentiei in conducere, el a pierdut controlul asupra directiei de mers catre stanga, intrand in coliziune cu un stalp de iluminat, a traversat sensul opus de mers, parasind partea carosabila, dupa care s-a oprit in zidul unei societatii comerciale", au precizat reprezentantii IPJ Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au intervenit la acest accident cu o autospeciala de descarcerare grea, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare si o ambulanta SMURD B, iar la fata locului a fost directionat si elicopterul SMURD.Soferul era incarcerat in cabina autoutilitarei, iar dupa ce a fost scos, medicii au constatat decesul acestuia.