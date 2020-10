VIDEO Un cortegiu funerar de zeci de persoane a blocat traficul intr-un sens giratoriu din Craiova. De ce s-au sesizat politistii

Zeci de oameni au fost filmati cand mergeau dupa o masina funerara, iar in momentul in care au patruns in intersectie, cativa barbati au incercuit zona si au inceput sa faca semn tuturor soferilor aflati in trafic sa opreasca.Cei care dirijau circulatia s-au asezat fie in mijlocul strazii, fie pe trecerile de pietoni din zona.Imaginile devenite virale au fost surprinse sambata dupa amiaza intr-o intersectie aflata in apropierea stadionului Ion Oblemenco din Craiova, potrivit Adevarul Omul a vrut sa arate, de fapt, cum a fost traficul dat peste cap, dar politistii, cand au vazut imaginile, au sesizat alte incalcari ale legii. Participantii la inmormantare nu pastrau distanta si nici nu purtau masti."Politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, pe traseul de deplasare al unui cortegiu funerar, persoanele participante nu ar fi respectat toate normele de protectie sanitara.Astfel, in urma verificarilor efectuate, politistii au identificat 30 de persoane care nu ar fi respectat in totalitate masurile de distantare fizica si protectie sanitara, fiind aplicate amenzi in valoare de 3.000 de lei. De asemenea, un barbat de 30 de ani, din Craiova, a fost sanctionat contraventional, in calitate de organizator, cu amenda in cuantum de 3.000 de lei", se arata intr-un comunicat remis presei, potrivit sursei citate