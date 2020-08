VIDEO Un preot din Cluj a fost implicat intr-un scandal la o slujba de inmormantare. Ar fi cerut o taxa de 5.000 de lei

El ar fi refuzat sa oficieze slujba de inmormantare, pretinzand familiei sa-si ceara iertare pentru modul in care a fost tratat.Dupa ce a primit scuze, a pretins sa-i fie pupate mainile.Taxa pentru locul de veci, de 5.000 de lei, pe care familia nu o platise, scrie Adevarul.ro In filmarea publicata de Foiaia transilvana se poate vedea momentul scandalului. "Nu incep slujba de inmormantare pana cand familia nu-si cere iertare pentru modul urat in care s-a comportat cu mine in ultimele trei zile", a spus preotul ortodox Florin Parasca, asistent universitar la Facultatea de Teologie din Cluj, preot paroh in Tauti, judetul Cluj.Membrii familiei si-au oferit scuzele preotului, iar acesta a intins mainile sa-i fie pupate. In acel moment, oamenii prezenti la inmormantare au vociferat si acesta a fost apostrofat: "De ce v-ati facut preot?"Apoi, preotul s-a calmat si a explicat participantilor: "Biserica are randuiala ei ca orice institutie. Eu ce vreau cu treaba asta, ca pacea sa se aseze peste noi. Si eu sunt tulburat si si dansii. Ei isi cer iertare si eu ii iert. Acum toti suntem tensionati dar in timp se pot intampla lucruri urate si neplacute. Sunteti oaneni in varsta si ati vazut cate necazuri se pot intampla in viata unei familii, cand o familie se rascoala asupra bisericii. De aceea va spun haideti sa fie cu duh de pace, sa ne iertam si si sa putem slujim in tihna ca altfel eu nu pot sa slujesc. Dumnezeu sa va ierte si sa ridice blestemul asupra familie dvs. si asupra urmasilor si sa il stearga. Pentru ca modul in care v-ati comportat in aceste trei zile mi-ati mahnit sufletul. Nu m-ati inteles. Mi-ati facut reclamatii. M-ati ponegrit la tot satul. Ati ajuns tot la cuvintele mele", a spus preotul Parasca.