VIDEO Un roman a incercat sa isi vanda baiatul de doi ani ca sclav sexual unor turisti din Italia. Momentul in care a fost prins si incatusat de politisti

Totul s-a intamplat in statiunea italiana Ostia, cand mai multi turisti au anuntat Politia, crezand ca minorul a fost rapit, relateaza publicatia liberoquotidiano.it Barbatul a incercat sa fuga la vederea autoritatilor, dar a fost prins si incatusat. Intrebat de ce a vrut sa isi vanda propriul fiu, acesta a raspuns ca baiatul "este Dumnezeu".Presa italiana relateaza ca vanzatorul ar fi o persoana de etnie roma, nascuta in Romania, care traieste intr-o tabara, alaturi de alti romani si bosnaici fara adapost, potrivit Adevarul Barbatul a fost arestat si urmeaza sa fie cercetat pentru exploatare de minori. Copilul a fost preluat de autoritati si transportat la spital, dupa ce autoritatile l-au gasit dezbracat, in stare de soc, flamand si deshidratat.