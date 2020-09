VIDEO Urmarire ca in filme in Craiova. Trei minori s-au filmat in timp ce mai multe masini de politie erau pe urmele lor

Trei masini de politie au pornit in urmarirea acestora pe strazile din Craiova, in timp ce baiatul aflat pe scaunul din dreapta soferului transmitea totul live pe Facebook , potrivit Ziarul de Iasi La un moment dat, un echipaj de Politie i-a facut semn soferului sa opreasca, insa acesta a pornit intr-o cursa nebuna pe strazile din oras.In timpul urmaririi, unul dintre baietii aflati in masina a transmis totul live pe Facebook pentru a se lauda ca sunt "urmariti de Politie"."In noaptea de 9/10 septembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Craiova au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care se deplasa pe strada General Doctor Ion Cernatescu.Intrucat soferul nu a oprit si a marit viteza, politistii au pornit in urmarirea acestuia, fiind solicitat sprijinul mai multor echipaje de politie.La intersectia dintre strazile Paltinis si Fratii Golesti, baiatul a pierdut controlul volanului si a lovit un autoturism care se afla parcat in zona respectiva, fiind apoi imobilizat de politisti.Astfel, teribilistul a fost identificat, un minor de 16 ani, din Craiova, iar in autoturism au mai fost identificati alti 2 minori de 15 si 16 ani din acelasi oras.In urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale, iar persoanele identificate de politisti au fost conduse la sediul sectiei pentru continuarea cercetarilor".