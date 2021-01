VIDEO Vesti bune de la Beatrice Mahler. "Peste 400 de oameni vaccinati la "Marius Nasta" in prima zi, dublu fata de capacitatea centrului"

"Institutul Marius Nasta are un centru de vaccinare cu patru puncte de vaccinare, adica o capacitate de 240 de persoane. Ziua de ieri a fost putin mai incarcata, pentru ca, pana la finalul zilei, am avut 419 persoane vaccinate, mult peste capacitatea centrului nostru si, daca adaugam la acest numar si micile probleme de logistica din cursul diminetii, intr-adevar presiunea din primele ore a fost destul de mare. (...)Pana in acest moment, nu am avut efecte secundare importante post-vaccinare. Am avut, insa, si trebuie sa mentionez acest lucru, si persoane care au avut soc anafilactic in antecedente, dar care au decis sa se vaccineze. Ei au fost supravegheati 30 de minute fara sa avem evenimente post-vaccinare importante", a precizat, pentru AGERPRES, Beatrice Mahler.Managerul Institutului "Nasta" a vorbit si despre ancheta aflata in desfasurare, in urma deceselor din Norvegia, survenite dupa vaccinarea impotriva COVID-19."Este extrem de important sa vedem daca exista o legatura intre vaccin si decesele care s-au inregistrat. Este extrem de important ca aceasta ancheta sa se realizeze, daca nu pentru altceva macar pentru a exclude o posibila legatura", a afirmat Beatrice Mahler.